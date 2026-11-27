Жителю Печорского района, который душил и резал ножом супругу, продлили арест, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Преступление произошло в ночь на 8 октября 2026 года, когда пьяный мужчина заявился в гости к супруге, которая ранее съехала из квартиры, где они вместе проживали. Там между ними вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант начал душить жену, а затем схватил нож и вдавил лезвие в её шею. Также он нанёс ей ножевое ранение в область жизненно-важных органов, однако женщине удалось спастись. Она активно сопротивлялась, а также смогла вырваться и обратиться за помощью к соседям.

Мужчина сразу же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицейскими. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Накануне Печорский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Коми арестовали жительницу Тульской области за убийство мужчины.