Депутаты Государственного совета Республики Коми приняли бюджет на 2027 год с дефицитом 14,5 млрд рублей.

Заседание прошло 26 ноября 2026 года.

В бюджете на следующий год заложены собственные доходы региона в размере 93,3 миллиарда рублей с перспективой дальнейшего роста. Дополнительно республика получит 14,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. При этом власти надеются, что объём трансфертов удастся нарастить.

Объём расходов республиканского бюджета на 2027 год составит 122,6 миллиарда рублей. Деньги пойдут на социальную сферу, поддержку муниципалитетов, сохранение бюджетных инвестиций, а также на реализацию инициатив, предложенных гражданами.

«Все болевые точки и предложения, прозвучавшие при обсуждении госпрограмм, мы зафиксировали и обязательно учтём при дальнейших корректировках бюджета. Внимания требуют базовые отрасли экономики — сельское хозяйство, включая оленеводство, и транспортная система. Также оснащение социальных учреждений, расселение аварийного жилья и капремонт домов», — сказал глава Госсовета Коми Александр Макаренко.

Напомним, Ольга Воронина займет место Станислава Кочева в Госсовете Коми.