Жителей региона на текущей неделе ждёт похолодание до -16°С, сообщили в Гидрометцентре Республики Коми.

26 ноября в республике будет идти снег, температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. В Сыктывкаре прогнозируется от -3 до -5°С.

27 и 28 ноября ожидаются снегопады, а также усиление ветра с порывами до 15–18 метров в секунду, возможна метель. По ночам столбик термометра будет колебаться на отметках от -5 до -10°С, однако при прояснении прогнозируется от -11 до -16 градусов. В дневные часы температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

«27 ноября днём на крайнем северо-востоке — -7...-12°С», — уточнили синоптики.

Напомним, в Коми задерживается ледостав и отменяют оленьи гонки из-за необычно тёплого ноября.