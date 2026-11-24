Жительницу Тульской области арестовали за убийство мужчины, сообщили в следственном комитете Республики Коми.

Преступление было совершено 20 ноября 2026 года в многоквартирном доме в деревне Карпушевка, где 52-летняя женщина выпивала с 67-летним знакомым. Однако застолье закончилось ссорой, в ходе которой фигурантка ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученного ранения.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решением суда фигурантку на время следствия поместили под стражу.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — рассказали в следственном комитете.

Напомним, ранее жителя Воркуты отправили в СИЗО за убийство приятеля ножом.