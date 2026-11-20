Жителя Воркуты отправили в СИЗО за убийство приятеля ножом, сообщили в следственном комитете Республики Коми.

По данным следствия, 46-летний и 53-летний мужчины выпивали в квартире на улице Гоголя в Воркуте, когда между ними разгорелся конфликт. Во время ссоры фигурант схватил нож и ударил им несколько раз старшего товарища.

«Потерпевший скончался в результате массивной кровопотери, развившейся от полученных колото-резаных ранений», — рассказали в СКР.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На время следствия его поместили под стражу.

Напомним, ранее 60-летний житель Коми нанёс 42-летней избраннице смертельную травму.