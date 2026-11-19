Житель села Объячево нанёс избраннице смертельную травму, сообщили в следственном комитете Республики Коми.

По версии следствия, 19 ноября 2026 года 60-летний мужчина устроил с 42-летней возлюбленной застолье. Однако веселье закончилось конфликтом, вызванным разногласиями по бытовым вопросам. В разгар ссоры фигурант ударил женщину ножом в бедро. Ранение оказалось смертельным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

«Подозреваемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

Напомним, в Коми будут судить мужчину, задушившего супругу.