Жительница посёлка Верхнеижемский в Сосногорском районе дважды ударила собаку ножом и оставила умирать.

Как сообщили в пресс-службе судов Республики Коми, в конце мая 2026 года пьяная 41-летняя женщина отвела свою собаку в лес возле дома и привязала к дереву, а затем дважды ударила её ножом в шею. Животное скончалось спустя сутки из-за тяжёлых травм гортани и трахеи.

Местной жительнице было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлёкшем его гибель. Свою вину она признала.

Суд, изучив все обстоятельства дела, назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.

Напомним, ранее кот в Коми открыл кран и затопил квартиру соседей на 138 тысяч рублей.