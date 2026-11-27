Колесо мусоровоза отлетело на ходу и врезалось в машину на дороге в Сыктывкаре, сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 ноября около 06:50. Во время движения по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск у водителя большегруза отвалилось заднее колесо. Предмет отбросило на иномарку «Датсун Он-До», которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка легковушки.

«Получила травмы различной степени тяжести», — уточнили в автоинспекции.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стали известны результаты прокурорской проверки ДТП с автобусом в Коми.