Колесо мусоровоза отлетело на ходу и врезалось в машину на дороге в Сыктывкаре, сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 ноября около 06:50. Во время движения по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск у водителя большегруза отвалилось заднее колесо. Предмет отбросило на иномарку «Датсун Он-До», которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка легковушки.
«Получила травмы различной степени тяжести», — уточнили в автоинспекции.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее стали известны результаты прокурорской проверки ДТП с автобусом в Коми.