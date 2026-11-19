Житель Сосногорского района, который задушил супругу, ответит перед судом, сообщили в следственном комитете Республики Коми.

По данным следствия, преступление было совершено в сентябре 2026 года в садовом домике в посёлке Войвож. Супруг выпивали, когда между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры 45-летний мужчина жестоко избил 38-летнюю жену, нанёс ей несколько ударов топором, а затем схватил верёвку и задушил её.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Сейчас следователи завершили расследование преступления и передали материалы уголовного дела в суд.

Напомним, ранее суд в Коми вынес приговор за смерть мужчины в общежитии.