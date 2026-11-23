Жителей региона ожидает снежная неделя, сообщили в ЦГМС Республики Коми.

Ночью 24 ноября прогнозируется снег и мокрый снег, днём осадков не предвидится. Температура воздуха во вторник будет в пределах от 0 до -5 градусов. В Сыктывкаре ожидается от -1 до -3°С.

25 и 26 ноября на территории республики пройдёт снег. В северных и центральных районах прогнозируется усиление ветра до 5–10 метров в секунду.

«25 ноября днём на крайнем северо-востоке порывами до 17 м/с, метель, в южных районах переменный 1–5 м/с», — предупреждают синоптики.

По ночам в среду и четверг столбик термометра будет колебаться на отметках от -4 до -9 градусов, а в дневные часы ожидается от -2 до -7°С.

Напомним, в Коми спасли мужчину, провалившегося под лёд на реке Воркута.