Жителя Усинска задержали за поддержку теракта на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе ФСБ Республики Коми.

По данным следствия, 38-летний мужчина опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором оправдал и поддержал совершение террористического акта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

«После совершения указанных действий комментарий находился в открытом доступе, не исключающем возможность ознакомления с ним неопределенного круга лиц», — прокомментировали в ФСБ.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за публичное оправдании терроризма по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Решением суда мужчину отправили в следственный изолятор,

Напомним, ранее жителя Коми осудили на 5,5 лет колонии за оправдание теракта в Сочи.