БПЛА ВСУ повредили промышленный объект в соседнем с Коми Пермском крае 23 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В понедельник утром в ряде регионов России объявили режим «Беспилотная опасность» и закрыли аэропорты. В некоторых субъектах РФ, включая Пермский край и Удмуртию, включили системы оповещения населения.

Позже Дмитрий Махонин прокомментировал сложившуюся ситуацию в регионе. По его словам, украинские беспилотники атаковали промышленный объект. Предварительно, в результате нападения никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Сейчас и в Пермском крае, и Удмуртской Республике, и Свердловской области отменили режимы «Беспилотная опасность», а аэропорты возобновили работу в прежнем режиме.

Напомним, 16 октября беспилотники ВСУ пытались атаковать Коми.