Единая церемония посвящения в нефтяники прошла в производственных подразделениях ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре, сообщили в пресс-службе компании.
Одновременно в Ухте, Усинске, Перми и на Яреге прошли обряды помазания нефтью. Штат сотрудников пополнился на 95 молодых специалистов, которым предстоит продолжать дело старших коллег, умножая их опыт и достижения.
Современные технологии позволяют преодолевать расстояния. Видеоконференцсвязь добавила традиционному мероприятию масштабности: молодые нефтяники, недавние выпускники Пермского национального исследовательского политехнического университета и Ухтинского государственного технического университета, буквально почувствовали себя принятыми в большую семью.
О том, что ещё несколько десятков лет назад посвящения проходили прямо на промыслах, рассказали старшие товарищи. Нынешней молодёжи повезло принимать вахту от опытных коллег в офисах организованного производства, где все имеет четкую структуру и управление. Однако перед ними стоят ответственные задачи: время лёгкой нефти закончились, впереди — добыча трудноизвлекаемых запасов.
«Действовать оперативно, мыслить нестандартно, в помощь – советы старших товарищей», — напутствовали их.
Посвящение в нефтяники состоялось в рамках программы III форума «Молодые лидеры». Она также включала проведение XXIII Конкурса молодых работников и специалистов компании на лучшую научно-техническую разработку. Участники из Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Пермского края представили конкурсной комиссии 35 инновационных идей, направленных на повышение надежности и безопасности производства, цифровизацию, профессиональное развитие работников. Победителем конкурса стал инженер первой категории производственного отдела обустройства месторождений и ремонта НШПП «Яреганефть» Геннадий Иванов, предложивший применение автоматизированной системы на одном из производственных направлений. Представители Ухтанефтегаза, Усинскнефтегаза и Яреганефти также удостоились дипломов второй и третьей степеней и поощрительных наград.