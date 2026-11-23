Единая церемония посвящения в нефтяники прошла в производственных подразделениях ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре, сообщили в пресс-службе компании.

Одновременно в Ухте, Усинске, Перми и на Яреге прошли обряды помазания нефтью. Штат сотрудников пополнился на 95 молодых специалистов, которым предстоит продолжать дело старших коллег, умножая их опыт и достижения.

Современные технологии позволяют преодолевать расстояния. Видеоконференцсвязь добавила традиционному мероприятию масштабности: молодые нефтяники, недавние выпускники Пермского национального исследовательского политехнического университета и Ухтинского государственного технического университета, буквально почувствовали себя принятыми в большую семью.

О том, что ещё несколько десятков лет назад посвящения проходили прямо на промыслах, рассказали старшие товарищи. Нынешней молодёжи повезло принимать вахту от опытных коллег в офисах организованного производства, где все имеет четкую структуру и управление. Однако перед ними стоят ответственные задачи: время лёгкой нефти закончились, впереди — добыча трудноизвлекаемых запасов.

«Действовать оперативно, мыслить нестандартно, в помощь – советы старших товарищей», — напутствовали их.