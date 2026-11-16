Синоптики обещают на текущей неделе в Коми усиление ветра и похолодание до -7°С.

Как сообщили в региональном ЦГМС, 17 ноября в южных районах осадков не предвидится, а на юге республики пройдут снег и мокрый снег. Прогнозируется усиление юго-западного ветра до 5–10 м/с, при этом в северных районах возможны порывы до 14 м/с, а на крайнем северо-востоке — до 15–20 м/с. Температура воздуха в Коми будет пределах от -3 до +2 градусов. В Сыктывкаре ожидается от -1 до +1°С.

18 ноября осадки не прогнозируются, а 19 ноября в отдельных районах возможен снег и мокрый снег. Также ожидается усиление юго-восточного ветра до 4–9 м/с. По ночам в среду и четверг столбики термометров окажутся на отметках от -2 до -7°С, а в дневные часы будут колебаться от 0 до -5 градусов.

«Местами гололёд», — предупредили синоптики.

Напомним, ранее в Воркуте из-за аномального тепла перенесли начало убойной кампании оленей.