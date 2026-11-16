Снег и ветер ожидаются в Коми 16 ноября, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В понедельник на территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах образуется гололедица. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 12–14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до +5°С.

«Ветер ЮЗ в Воркутинском районе с порывами 15–20 м/с», — уточнили синоптики.

В Сыктывкаре днём ожидается дождь и мокрый снег. Столбик термометра окажется на отметках от +1 до +3 градусов.

Напомним, ранее в Воркуте из-за аномального тепла перенесли начало убойной кампании оленей.