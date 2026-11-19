Спасатели помогли мужчине, который провалился под лёд на реке Воркута, сообщили в МЧС Республики Коми.

Инцидент случился 18 ноября в Воркуте. Местный житель ступил на тонкий лёд и упал в воду. Прибывшие на место специалисты экстренных служб оперативно вытащили пострадавшего из водоёма и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС предупреждают местных жителей воздержаться от выхода на тонкий лёд, а также категорически не советуют проверять его надёжность, ударяя по нему ногой. Чтобы лёд считался безопасным для одного человека, его толщина должна быть не менее 10 сантиметров, а для двоих и более людей — от 15 сантиметров.

«Если ты стал свидетелем происшествия на воде — немедленно звони по единому номеру вызова экстренных служб 112. Береги себя и своих близких!» — обратились к жителям региона в МЧС.

Напомним, ранее спасатели несколько дней искали ушедшего в лес жителя Коми, но он отказался возвращаться домой.