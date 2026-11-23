Самолёт, следующий из Турции в Москву, экстренно приземлился в Сыктывкаре, передаёт TourDom со ссылкой на пресс-службу компании «Аэрофлот».

Инцидент произошёл утром 23 ноября, когда рейс SU 2139 сделал вынужденную посадку в столице Коми. Это случилось из-за того, что воздушному судну потребовалась дозаправка.

«Дозаправка потребовалась из-за увеличения продолжительности пути по причине действовавших временных ограничений в некоторых районах воздушного пространства по первоначально запланированному маршруту следования», — прокомментировали в авикомпании.

В 09:48 воздушное судно вылетело из аэропорта в Сыктывкаре.

Напомним, ранее самолёт Москва — Сыктывкар приземлился в Перми из-за тумана.