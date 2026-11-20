Жителей Коми ждут снежные, но тёплые выходные, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу, 20 ноября, в регионе пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, а в южных районах ожидается снег с дождём. Также прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах от -2 до +3 градусов, а на крайнем северо-востоке — от -1 до -6°С.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, в регионе ожидается снег и мокрый снег, а местами — с дождём. На дорогах образуется гололедица. Кроме того, в отдельный районах возможен туман. Столбик термометра в эти дни будет колебаться на отметках от +2 до -3°С. При этом ночью 21 ноября на крайнем северо-востоке прогнозируется от -3 до -8 градусов.

Напомним, по оценке Гидрометцентра России, вероятность тёплой зимы составляет 65–69%.