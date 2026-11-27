Жителей Коми ожидают морозные и снежные выходные, сообщили в региональном Гидрометцентре.

28 ноября в республике пройдёт небольшой снег. Ночью столбик термометра окажется на отметках от -4 до -9°С, а днём будет колебаться от -1 до -6 градусов. В Сыктывкаре ожидается от -2 до -4 градусов.

29 ноября прогнозируются снегопады, а на крайнем северо-востоке возможна метель. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а днем будет в пределах от -1 до -6°С. При этом в Воркутинском районе столбик термометра окажется на отметках от -6 до -11°С.

Также в субботу и воскресенье прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 14 метров. На дорогах образуется гололедица.

Синоптики предупреждают, что 30 ноября на крайнем северо-востоке ночью и днем ожидается от -7 до -12°С, а в Воркутинском районе похолодает от -17 до -22°С.