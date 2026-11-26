Каратистки из Коми Мирослава Помелова и Ульяна Потапова взяли две медали на всероссийских соревнованиях «Большая Волга».

Как сообщили в региональном минспорта, турнир прошёл с 21 по 22 ноября в Нижнем Новгороде. За победу боролись около 350 спортсменов из 24 регионов страны. За сборную республики выступали восемь воспитанников тренера Александра Дворецкого из Ухты.

В дисциплине ката среди девушек 12–13 лет Мирослава Помелова заняла второе место. Ульяна Потапова в этой же возрастной категории стала бронзовым призёром в кумитэ.

«Наши девчонки показали высший класс и завоевали призовые места. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал Александр Дворецкий.

Следующий турнир по каратэ состоится с 5 по 6 декабря в Сыктывкаре, а в январе сборная республики примет участие во Всероссийских соревнованиях «Невский факел» в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее лыжник из Коми Илья Семиков выиграл отборочную гонку на Кубок мира.