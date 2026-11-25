Гармонист из Усть-Усы Евгений Рочев принял участие в съёмках программы «Привет, Андрей!», сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

«Многие усинцы знают его по выступлению на фестивале «Ми танi олам». А теперь его услышит вся страна!», – отметили в пресс-службе главы региона.

Евгений Рочев на программе сыграл на гармошке, спел дуэтом с Шаманом. В конце музыкант вместе со всеми гостями шоу исполнил «Деревеньку».

Гармонист признаётся, что съёмки прошли очень душевно.

«Рад за Евгения! Здорово, когда талантливых людей из наших сёл приглашают на федеральное телевидение», — прокомментировал глава муниципального округа Усинск Николай Такаев.

В комментариях жители также порадовались за земляка написали добрые лова.

«В нашем районе много талантливых певцов и музыкантов! Искренне радуюсь за их успехи! Знай страна наших из Коми!», — отметила местная жительница Елена.

Посмотреть ТВ-программу зрители смогут перед новым годом. Шоу выйдет в эфир 26 декабря.

Напомним, Писательница, стендапер и победительница премии «Мама года» из Коми Анастасия Бествитская исполнила детскую мечту — побывала на «Поле чудес» у Леонида Якубовича.