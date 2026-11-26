Жительницу Сыктывкара осудили за финансирование экстремистов 5 лет назад, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года горожанка отправила деньги на счета запрещённой в РФ экстремистской организации. За это ей вменили обвинение в финансировании экстремистской организации по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

Свою вину женщина не признала, и ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако в апреле 2026 года Западный окружной военный суд признал местную жительницу виновной в финансировании терроризма. В результате Сыктывкарский городской суд по совокупности преступлений приговорил фигурантку к 10 годам в колонии общего режима. Также ей запретили в течение 2 лет публиковать материалы в Сети.

Напомним, ранее жителю Корткеросского района, осуждённому за госизмену, увеличили срок до 12 лет.