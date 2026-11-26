Чиновник из Ижемского района попался на афере с квартирами детей-сирот, сообщили в следственном комитете Республики Коми.

По данным следствия, глава отдела администрации Ижемского района сдавал в аренду квартиру, которая по договору найма предназначалась для сироты. Жильё относилось к специализированному фонду, но чиновник предоставлял его третьим лицам за плату. При этом законный наниматель не знал о происходящем и своего согласия на это не давал.

В отношении руководителя отдела администрации муниципалитета возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«Уголовное дело возбуждено по результатам личного приема потерпевшего исполняющим обязанности руководителя следственного управления М.С. Нибараковым, а также на основании материалов, поступивших из МВД по Республике Коми», — уточнили в СКР.

Напомним, ранее экс-главу Коми Вячеслава Гайзера выпустили из колонии.