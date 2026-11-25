Суд вынес приговор жителю Вуктыла, который устроил скандал во дворе дома, оскорбил сотрудника Росгвардии, а потом катался пьяным по городу.

До этого мужчина не был судим, имел положительные характеристики, грамоты и награды.

Вуктыльский городской суд признал его виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), а также ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Всё произошло в июле 2026 года. Около подъезда жилого дома пьяный мужчина стал конфликтовать с владельцем автомобиля, который перегородил ему выезд со стоянки. Жильцы дома вызвали полицию. Первым на место приехала Росгвардия.

Пьяный дебошир, осознавая, что перед ним находится представитель власти при исполнении высказал в адрес сотрудника Росгвардии оскорбления в грубой нецензурной форме, унизив тем самым его честь и достоинство. За это мужчину доставили в полицию.

После того, как его отпустили домой, он вернулся во двор, сел за руль поехал кататься по городу в пьяном виде. При этом до этого он уже был привлечён к ответственности за пьяную езду.

Нетрезвого водителя остановили сотрудниками ДПС Отделения Госавтоинспекции.

«В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, от дачи показаний отказался. При определении вида и меры наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, личность подсудимого, который характеризуется положительно, имеет многочисленные грамоты и награды, наличие смягчающего и отягчающего наказание обстоятельств и пришёл к выводу о возможности назначения наказания в виде штрафа», — пояснили в пресс-службе суда Вуктыла.

В итоге мужчина должен выплатить 240 тысяч рублей штраф и лишился права занимать должности, связанные с управлением транспортом на два года.

«На основании п. „д“ ч. 1 ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, принадлежащее подсудимому и использованное им при совершении преступления, обращено в собственность государства», — добавили в суде.

Приговор пока ещё не вступил в законную силу.