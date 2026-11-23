Автобус влетел в легковушку в Сыктывкаре, сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 ноября около 14:55 на улице Карла Маркса. 71-летний мужчина, который был за рулём автобуса ПАЗ, не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку «Тойота».

В результате столкновения пенсионер получил травмы различной степени тяжести.

В ГАИ предупредили местных жителей о снегопадах. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и обгонов.

Напомним, в Коми будут судить водителя скорой помощи за гибель пациента в ДТП.