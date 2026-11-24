Дело бывшего генерального директора «Жешартский ЛПК» Ольги Тихомировой начал рассматривать Усть-Вымский районный суд, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ольгу Тихомирову обвиняют в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере и невыплате заработной платы. Следствие считает, что с июля 2025 года по январь 2026 года она задолжала 1066 работникам комплекса более 79 млн рублей. Кроме того, руководитель скрыла от налоговой свыше 126 млн рублей.

23 ноября 2026 года в Усть-Вымском районном суде прошло первое судебное заседание. Сайт komi.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Напомним, ранее гендиректора компании в Коми заподозрили в сокрытии 206 млн рублей для уклонения от уплаты налогов.