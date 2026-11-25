Результаты проверки ДТП с автобусом в Сыктывкаре опубликовали в прокуратуре Республики Коми.

Речь идёт об аварии, которая произошла днем 1 октября 2026 года на улице Морозова. 40-летний водитель автобуса ПАЗ, следующего по маршруту №19, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в иномарку Volkswagen Passat, за рулём которой находилась 39-летняя женщина.

В результате столкновения водители транспортных средств получили травмы. Кроме того, у виновника ДТП выявили отравление психоактивными веществами, и он впал в кому.

После инцидента в прокуратуре инициировали проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках. Как выяснилось, предприниматель не следил за техническим состоянием автобусов, а также не уделял должного внимания отбору персонала.

«Кроме того, водители не прошли курсы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, путевые листы не содержали обязательные сведения, а их содержание работодателем фактически не проверялось», — рассказали в пресс-службе.

В результате предпринимателю внесли представление.

Напомним, ранее два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе в Коми.