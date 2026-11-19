Водителя скорой медицинской помощи (СМП) за гибель пациента в ДТП в Сысольском районе, сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Речь идёт об аварии, которая произошла 17 февраля 2026 года на трассе Сыктывкар — Кудымкар. 48-летний мужчина, управлявший автомобилем СМП, двигался с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Однако он не убедился, что ему уступают дорогу, и выехал на красный сигнал светофора на регулируемый перекрёсток, где врезался в самосвал ГАЗ САЗ.

В результате столкновения пациент машины СМП получил смертельную травму. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Сейчас в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили материалы дела в Сысольский районный суд.

Напомним, ранее жителя Коми осудили за гибель женщины и ребёнка в жутком ДТП.