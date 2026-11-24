Два человека пострадали при столкновении иномарок, сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 ноября около 13:13 на трассе Ухта — Троицко-Печорск. Пытаясь развернуться, 54-летний мужчина, управлявший машиной «Шевроле», не убедился в безопасности манёвра и врезался в автомобиль «Хавейл».

В результате аварии водитель и его 41-летний пассажир получили травмы.

По данным автоинспекции, 23 ноября на территории республики произошло 22 дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, автобус влетел в легковушку в Сыктывкаре.