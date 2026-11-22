Вечером 21 ноября в Сыктывкаре произошло ДТП с участием автобуса и пешехода, передает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около 20:30 на улице Колхозной. Водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на пешехода.

«В результате ДТП пострадали два человека: пешеход — мужчина 1978 года рождения, а также водитель автобуса — мужчина 1957 года рождения. Оба получили травмы различной степени тяжести», - сказали в пресс-службе.

Также в Коми будут судить водителя скорой помощи за гибель пациента в ДТП.