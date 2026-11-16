Автомобилисту, насмерть задавившего женщину, избрали меру пресечения, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Речь идёт об аварии, которая произошла днём 13 ноября на улице Социалистической в Печоре. Молодой человек, управлявший легковушкой «Лада», несвоевременно снизил скорость и сбил 66-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть.

В результате наезда женщина получила травму. Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности повлекло смерть человека, по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Решением суда молодому человеку на время следствия запретили выходить из дома в ночное время, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и управлять автомобилями.

Напомним, ранее в жёстком ДТП в Коми пострадала 19-летняя пассажирка.