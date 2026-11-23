Атака БПЛА ВСУ угрожает соседним с Коми регионам утром 23 ноября.

Речь идёт о Пермском каре, Удмуртской Республике и Свердловской области. В понедельник утром в этих регионах ввели режим «Беспилотная опасность» и закрыли аэропорты.

Кроме того, в Удмуртии и Прикамье 23 ноября включили системы оповещения населения. Сообщается, что все экстренные службы и боевые расчёты находятся в состоянии повышенной готовности.

В Коми режим «Беспилотная опасность» 23 ноября не вводился.

Напомним, последний раз беспилотники ВСУ угрожали Республике Коми 16 октября.