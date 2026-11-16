Жителя региона осудили за гибель женщины и ребёнка в жутком ДТП, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Речь идёт об аварии, которая произошла 5 июля 2026 года на трассе Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. 33-летний водитель легковушки «Лада» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в иномарку «Киа», за рулём которой находилась 34-летняя женщина.

В результате столкновения погибла женщина, управлявшая машиной «Киа» и её 11-летняя дочь, виновник аварии получил серьёзные травмы. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Решением суда мужчину приговорили к 4,5 годам в колонии-поселении, также его лишили водительских прав на 2,5 года.

Напомним, ранее в Коми избрали меру пресечения автомобилисту, насмерть задавившего женщину.