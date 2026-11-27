Специалисты АО «Транснефть-Север» провели профориентационную встречу со школьниками лицея № 1 в Ухте, сообщили в пресс-службе предприятия.

В мероприятии приняли участие 55 учеников 5-х классов.

Начальник отдела кадров предприятия Светлана Гибадуллина рассказала об истории развития нефтяного промысла в Республике Коми, о деятельности компании и востребованных профессиях в отрасли.

В завершение встречи в фонд библиотеки лицея были переданы экземпляры книги «Звезда Семёна Урусова». Тираж литературно-художественной книги переиздан ПАО в 2026 году. Со страниц издания школьники узнают о людях, которые осваивали природные богатства нашей страны, о том, как трубопроводчики прокладывали магистрали среди суровой и непроходимой тайги. Экземпляры книг также будут переданы в общеобразовательные учреждения Вологодской и Архангельской областей.