Нефтепроводчики АО «Транснефть – Север» оказали благотворительную помощь детскому саду в г. Ухте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Речь идёт о детском саду № 21, для которого нефтепроводчики приобрели и установили 4 металлических двери, оснащённые современными системами контроля доступа (домофонами и электромагнитными замками).

Учреждение, функционирующее с 1987 года, сегодня посещают более 300 воспитанников.

«Мы выражаем огромную благодарность предприятию от всех родителей, воспитанников и всего коллектива детского сада за благотворительную помощь. Новые входные двери теперь обеспечивают должный уровень теплоизоляции и создают комфорт пребывания», — отметила заведующий детским садом № 21 Ирина Сквиряцкене.