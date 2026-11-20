Нефтепроводчики АО «Транснефть — Север» помогли детскому саду № 55 в Ухте с приобретением оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря поддержке нефтетранспортного предприятия приобретены современные планшеты для кабинета робототехники. Помощь коснулась и бытовых нужд учреждения: закуплены спортивный инвентарь (гимнастические палки, обручи, маты), инструменты для ремонтных работ, оборудование для прачечной и пищеблока, а также водонагреватель, который решил проблему с отключением горячей воды в летний период.

«Мы выражаем огромную благодарность предприятию за оказанную помощь и поддержку. Всё это крайне необходимо, особенно пополнение кабинета робототехники, ведь как ресурсный центр мы используем это оборудование не только на своих занятиях, но и помогаем другим детским учреждениям города», — сказала заведующая детским садом Светлана Андреева.

На сегодняшний день в учреждении 9 групп детей, две из них — компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и речевыми нарушениями.