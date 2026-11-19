АО «Транснефть – Север» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») завершило сезон речной навигации, который длился с мая по октябрь. Закрытие водных маршрутов проходило поэтапно, начиная с самых северных населённых пунктов в регионах деятельности компании.

В период навигации флот предприятия выполнял важные производственные задачи. Суда обеспечивали контроль подводных переходов магистральных трубопроводов, а также оперативную доставку колёсной и гусеничной техники и персонала в труднодоступные места. Особую роль плавсредства сыграли во время весеннего паводка.

Всего в состав флота предприятия входит 58 единиц техники: буксирные катера, баржи, моторные лодки, судна-нефтесборщики и катера-бонопостановщики. Они работают на семи судоходных реках: Усе, Печоре, Северной Двине, Волге, Вычегде, Сухоне и Ижме.

Перед постановкой на зимнюю стоянку в специализированных затонах и портах был проведен комплекс работ. Специалисты проверили состояние корпусов и двигателей, выполнили сезонное обслуживание узлов и механизмов, а также законсервировали технические средства маломерных плавсредств. Это необходимо для защиты техники от воздействия низких температур.