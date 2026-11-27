Женщина и школьник попали под колёса автотранспорта в республике 26 ноября, передаёт БНК со ссылкой на Госавтоинспекцию Коми.

Около 17:06 на на 4-м километре трассы Сосногорск — Ухта 56-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном для этого месте.

После наезда местную жительницу доставили в больницу, у неё диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча, ушиб костей таза и ушибленную рану головы.

На Дорожном переулке в деревне в Тупеговская 49-летний мужчина, управлявший легковушкой Volkswagen Caravelle, сбил 13-летнего мальчика. Отмечается, что подросток пересекал дорогу вне пешеходного перехода. ДТП случилось около 18:19.

В результате аварии школьник получил закрытую травму ягодичной области.

Напомним, ранее на дороге в Коми колесо мусоровоза отлетело на ходу и врезалось в машину.