Производителя из Коми лишили декларации на котлеты, пельмени и голубцы, сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как выяснилось, производитель оформил декларацию о соответствии на ряд полуфабрикатов — в их числе котлеты из свинины и курицы, голубцы и тефтели с мясом и рисом, а также пельмени из свинины, курицы и говядины. При этом в документах, подтверждающих безопасность продукции, не было данных о необходимых лабораторных исследованиях. В частности, не проведены проверки по ключевым микробиологическим показателям: КМАФАМ, БГКП, патогенным микроорганизмам (включая сальмонеллы), а также на наличие плесени и листерий.

«Таким образом, соответствие производимой продукции требованиям технических регламентов не подтверждено», — уточнили в ведомстве.

20 ноября декларацию у производителя признали недействительной, а также ему объявили предостережение.

Отмечается, что с начала года в Коми производители лишились 6 деклараций о соответствии.

Напомним, ранее работу службы доставки еды в Коми остановили на месяц из-за антисанитарии.