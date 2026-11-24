Экс-полицейский Максим Зезегов погиб на СВО, сообщил глава Усть-Куломского района Коми Сергей Рубан.

По словам Сергея Рубана, в районе многие знали Максима Зезегова. Он трудился участковым уполномоченным полиции, а в феврале 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на службу, где командовал отделением БПЛА. За отвагу, решительность и смелые действия его наградили медалью Жукова и медалью «Участнику специальной военной операции».

«Никогда не забуду нашу встречу солнечным декабрьским днем 2024 года, когда мы встретились на Херсонщине, при передаче гуманитарного груза. Это было, как вчера», — написал глава муниципалитета.

11 ноября 2026 года Максим Зезегов погиб, выполняя боевую задачу. Траурная церемония прощания с младшим сержантом пройдёт 26 ноября в 12:00 в Храме святых апостолов Петра и Павла в селе Усть-Кулом.

Напомним, ранее прокуратура Коми добилась выплаты 1 млн рублей дочери погибшего участника СВО.