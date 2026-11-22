За неделю сотрудники полиции выявили на территории Республики Коми 16 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Шесть из них совершили иностранные граждане, сообщает УМВД региона.

Полицейские обнаружили гражданина Киргизии, который находился на территории региона с нарушением установленного режима пребывания. В отношении иностранца составили административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. До исполнения решения мужчина помещён в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России «Ухтинский».

«Кроме того, МВД по Республике Коми приняло 17 решений о неразрешении иностранным гражданам въезда на территорию Российской Федерации», - отметили в полиции.

Напомним, девяти иностранцам запретили въезд в РФ по итогам рейдов в Коми.