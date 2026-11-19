Специалисты экстренных служб на пожаре в Сыктывкаре спасли 7 детей и 13 взрослых.

Как сообщили в МЧС Республики Коми, возгорание случилось 18 ноября в многоквартирном доме на проспекте Бумажников. По приезде огнеборцы вывели из горящего здания 20 человек, включая семь детей. Кроме того, 30 жильцам удалось эвакуироваться самостоятельно.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

«В тушении пожара были задействованы 22 огнеборца и 8 единиц техники», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправность электрооборудования.

Напомним, ранее 12 человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Коми.