Жителю Корткеросского района, осуждённому за госизмену, увеличили срок до 12 лет, сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Речь идёт о мужчине, которого в сентябре 2026 года Верховный суд республики приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Также у него конфисковали 5,9 млн рублей, полученные от иностранных организаций.

Однако государственного обвинителя не устроил приговор и он подал апелляционную жалобу. В результате второй апелляционный суд общей юрисдикции назначил жителю Коми наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Ранее сайт komi.aif.ru писал, что в 2022 году местный житель совместно с иностранным гражданином разработал проект, нацеленный на распространение в Сети провокационных сведений. В публикациях авторы тиражировали сообщения о мнимых нарушениях прав малочисленных народов России, акцентировали внимание на якобы ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране, а также продвигали деятельность общественного движения, запрещённого на территории РФ. Параллельно в Вильнюсе при поддержке зарубежных организаций были проведены две конференции, тематика которых касалась трансформации конституционного строя Российской Федерации.

«Уголовное дело в отношении другого фигуранта, находящегося в международном розыске, выделено в отдельное производство», — рассказали в прокуратуре.