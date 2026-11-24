Вспышка ОРВИ стала причиной для закрытия на карантин трёх школ и трёх детских садов, сообщили в Роспотребнадзоре Республики Коми.

Также учебный процесс приостановлен в 118 классах в 36 школах и 12 группах в 12 детских садах.

С 16 по 22 ноября ОРВИ заболело 6704 местных жителей, включая 3841 детей. По сравнению с предыдущей неделей число заразившихся выросло на 31,32%, а показатель заболеваемости превышает пороговый уровень на 19,15 %.

В Роспотребнадзоре отмечают, что среди заболевших циркулируют свиной грипп и вирусы не гриппозной этиологии.

«Самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика», — рассказали в ведомстве.

Напомним, с 9 по 15 ноября ОРВИ заболели 5105 жителей Коми.