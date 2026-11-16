Спасатели несколько дней искали ушедшего в лес жителя Коми, но он отказался возвращаться домой, передаёт «Комиинформ» со ссылкой на ГАУ «СПАС-КОМИ».

11 ноября в экстренные службы обратились родственники 66-летнего жителя села Замежная. Они рассказали, что накануне мужчина отправился в лес на охоту и не вернулся.

В тот же день была развёрнута поисковая операция. Пропавшего искали четыре дня, его обнаружили в лесной избушке. Он пояснил спасателям, что прятался там от непогоды и ждал подходящего времени, чтобы вернуться домой на мотобуксировщике.

Специалисты предложили помочь мужчине добраться домой, но он отказался и остался в лесу.

Напомним, ранее в Коми спасатели вывезли из леса троих замерзающих мужчин.