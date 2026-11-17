Спасатели помогли 12 людям на пожаре в многоквартирном доме в Усинске, сообщили в МЧС Республики Коми.

Возгорание случилось 17 ноября в доме на улице 60 лет Октября. Прибывшие на место происшествия специалисты экстренных служб спасли из горящего здания 12 человек, ещё 30 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал.

Пламя, охватившее площадь 5 квадратных метров, ликвидировали 5 сотрудников МЧС с помощью 2 единиц спецтехники. Сейчас дознаватели выясняют, что стало возникновения причиной пожара.

«Не кури в доме, ограничь доступ детей к спичкам и зажигалкам. Используй только исправные нагревательные электроприборы, оснащённые терморегуляторами. Не перегружай электросети», — предупреждают в МЧС.

Напомним, ранее 47-летняя женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Сыктывкаре.