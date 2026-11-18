Пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) рассказала, как будут ходить поезда в Коми после обрушения моста.
Речь идёт о ЧП, произошедшем 10 ноября, когда на участке Черёмуха – Виледь пролёт моста рухнул в реку. В результате инцидента произошёл сход вагонов грузового поезда. Железнодорожное сообщение на отрезке было приостановлено.
17 ноября стало известно, что на участке завершились ремонтные работы, и движение поездов возобновилось. Однако в пресс-служба СЖД предупредили, что до 30 ноября расписание пассажирских составов на направлениях между Воркутой, Лабытнанги, Сыктывкаром и Котласом останется скорректированным:
- № 306 Сыктывкар — Усинск отправляется в 19:52 (мск) вместо 19:30;
- № 41/42 Воркута — Москва отправляется в 15:10 (мск) вместо 16:50;
- № 21/22 Лабытнанги — Москва отправляется в 13:15 (мск) вместо 14:17;
- № 375/376 Воркута — Москва отправляется в 15:50 (мск) вместо 18:50;
- № 93/94 Лабытнанги — Санкт-Петербург отправляется в 14:44 (мск) вместо 16:48;
- № 98/97 Сыктывкар — Санкт-Петербург отправляется в 09:08 (мск) вместо 12:30;
- № 309/310 Воркута — Адлер отправляется в 11:00 (мск) вместо 12:05;
- № 311/312 Воркута — Новороссийск отправляется в 11:00 (мск) вместо 12:05;
- № 34 Сыктывкар — Микунь отправляется в 07:00 (мск) вместо0 9:10;
- № 33 Микунь — Сыктывкар отправляется в 16:17 (мск) вместо 12:50;
- № 389 Усинск — Печора отправляется в 19:48 (мск) вместо 20:40
- № 390 Печора — Усинск отправляется в 06:00 (мск) вместо 02:15.
«С 1 декабря поезда будут следовать по обычному расписанию», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, вся информация об обрушении моста есть в материале сайта komi.aif.ru.