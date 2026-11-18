Пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) рассказала, как будут ходить поезда в Коми после обрушения моста.

Речь идёт о ЧП, произошедшем 10 ноября, когда на участке Черёмуха – Виледь пролёт моста рухнул в реку. В результате инцидента произошёл сход вагонов грузового поезда. Железнодорожное сообщение на отрезке было приостановлено.

17 ноября стало известно, что на участке завершились ремонтные работы, и движение поездов возобновилось. Однако в пресс-служба СЖД предупредили, что до 30 ноября расписание пассажирских составов на направлениях между Воркутой, Лабытнанги, Сыктывкаром и Котласом останется скорректированным:

№ 306 Сыктывкар — Усинск отправляется в 19:52 (мск) вместо 19:30;

№ 41/42 Воркута — Москва отправляется в 15:10 (мск) вместо 16:50;

№ 21/22 Лабытнанги — Москва отправляется в 13:15 (мск) вместо 14:17;

№ 375/376 Воркута — Москва отправляется в 15:50 (мск) вместо 18:50;

№ 93/94 Лабытнанги — Санкт-Петербург отправляется в 14:44 (мск) вместо 16:48;

№ 98/97 Сыктывкар — Санкт-Петербург отправляется в 09:08 (мск) вместо 12:30;

№ 309/310 Воркута — Адлер отправляется в 11:00 (мск) вместо 12:05;

№ 311/312 Воркута — Новороссийск отправляется в 11:00 (мск) вместо 12:05;

№ 34 Сыктывкар — Микунь отправляется в 07:00 (мск) вместо0 9:10;

№ 33 Микунь — Сыктывкар отправляется в 16:17 (мск) вместо 12:50;

№ 389 Усинск — Печора отправляется в 19:48 (мск) вместо 20:40

№ 390 Печора — Усинск отправляется в 06:00 (мск) вместо 02:15.

«С 1 декабря поезда будут следовать по обычному расписанию», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, вся информация об обрушении моста есть в материале сайта komi.aif.ru.