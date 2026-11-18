Житель Ухты украл 1,2 млн рублей и потратил их на ставки, сообщили в МВД Республики Коми.

По данным следствия, 59-летняя местная жительница предложила 37-летнему знакомому подзаработать, выполнив ремонт в её квартире. На материалы и работу она выделила ему 1,6 млн рублей. Мужчина израсходовал 400 тысяч рублей на косметический ремонт кухни, а остальные средства оставил себе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за присвоение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. На допросе он признался, что украденные деньги потратил на ставки в букмекерских конторах.

На время следствия местному жителю дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным фактам», — прокомментировали в МВД.

Напомним, спустя 15 лет в Коми будут судить участника банды, грабившей пенсионеров.