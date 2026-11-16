Жительница Сыктывкара пострадала на пожаре в многоэтажке, сообщили в МЧС Республики Коми.

Инцидент произошёл 15 ноября в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте. Пожар начался на кухне в одной из квартир и охватил площадь в 20 квадратных метров.

Прибывшие на место специалисты эвакуировали 20 человек, однако 47-летняя женщина получила травмы. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.

«В тушении пожара были задействованы 15 огнеборцев и 4 единицы техники», — рассказали в МЧС.

Напомним, ранее 57-летний мужчина погиб при пожаре в Сыктывдинском районе.