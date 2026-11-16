Поиски 14-летнего школьника, пропавшего 11 ноября в Коми, завершились, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Речь идёт о подростке, который несколько дней не появлялся дома и не выходил на связь с родителями. Сообщалось, что несовершеннолетний живёт в селе Корткерос, однако мог уехать в Сыктывкар.

В ориентировке говорилось, что школьник ростом около 172 сантиметров и худощавого телосложения, у него рыжие волосы и серо‑зелёные глаза. В момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, тёмные джинсы и белые ботинки.

Накануне волонтёры рассказали, что подростка нашли живым. Подробности пропажи и обнаружения несовершеннолетнего не разглашаются.

Напомним, в Коми организовали поиск 8-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая пропала в марте 2026 года.